Antonella Clerici, che sorpresa per il suo compleanno: lacrime (di gioia) in diretta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo il compleanno di Maria De Filippi, quello di Antonella Clerici: il 6 dicembre spegne le candeline una della conduttrici Rai più amate di sempre. E pioggia di auguri affettuosi per lei, anche da tanti amici vip. Oltre ai tantissimi messaggi dei fan, su Instagram sono arrivati quelli di Roberta Capua e di Laura Pausini, tra i tanti, e ovviamente quelli dei cuochi del programma che presenta ogni giorno su Rai1 È sempre mezzogiorno. A proposito, Antonella Clerici è stata festeggiata già in apertura della puntata andata in onda nel giorno del suo compleanno, quando in studio sono entrati tutti i protagonisti dello show con un’enorme torta. Antonella Clerici, la sorpresa di compleanno in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo ildi Maria De Filippi, quello di: il 6 dicembre spegne le candeline una della conduttrici Rai più amate di sempre. E pioggia di auguri affettuosi per lei, anche da tanti amici vip. Oltre ai tantissimi messaggi dei fan, su Instagram sono arrivati quelli di Roberta Capua e di Laura Pausini, tra i tanti, e ovviamente quelli dei cuochi del programma che presenta ogni giorno su Rai1 È sempre mezzogiorno. A proposito,è stata festeggiata già in apertura della puntata andata in onda nel giorno del suo, quando in studio sono entrati tutti i protagonisti dello show con un’enorme torta., ladiin ...

Advertising

zazoomblog : Carlo Conti la sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno. Il conduttore in diretta tv - #Carlo #Conti… - radiowip : ?? Buon Compleanno alla conduttrice televisiva Antonella Clerici! ?? @antoclerici #6dicembre #AntonellaClerici #tv… - Gaia__09 : RT @see_lallero: 6 dicembre 2017. Oggi, ma 4 anni fa. Fabrizio Frizzi ritorna in TV, il regalo di compleanno per Antonella Clerici. Da 'L… - paamm__ : RT @see_lallero: 6 dicembre 2017. Oggi, ma 4 anni fa. Fabrizio Frizzi ritorna in TV, il regalo di compleanno per Antonella Clerici. Da 'L… - FaFerrario : RT @see_lallero: 6 dicembre 2017. Oggi, ma 4 anni fa. Fabrizio Frizzi ritorna in TV, il regalo di compleanno per Antonella Clerici. Da 'L… -