Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 6 al 10 dicembre 2021 | Vittorio escogita un piano per liberarsi di Speranza

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledi “Unal” dal 6 al 10. Nella puntata di lunedì 6non riesce a gestire i sentimenti di, ormai innamoratissima di lui, cosìunimprobabile ma che, secondo lui, può funzionare. Chiara è sempre più in colpa per la morte del padre, in seguito all’incidente stradale che ha coinvolto anche lei e Nunzio cerca di aiutarla a distrarsi. Fabrizio è particolarmente nervoso per il debutto commerciale delle “Marinelle”. Nella puntata di martedì 7, Franco è preoccupato per il futuro di Nunzio e arriva allo scontro con lui che, intanto, è sempre più preso da Chiara. Marina, ...