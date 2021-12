Anna Moroni fa piangere Antonella Clerici ma anche il pubblico si emoziona (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per il suo compleanno oggi Antonella Clerici aveva immaginato di ricevere delle sorprese in diretta ma mai avrebbe pensato all’ingresso di Anna Moroni. Dopo gli auguri e la torta gigantesca dei suoi amici di E’ sempre mezzogiorno, dopo gli auguri e la videochiamata di Carlo Conti, l’emozione nel ricordare Fabrizio Frizzi, c’è qualcuno alla porta del bosco, entra Anna Moroni, la sua Annina. Antonella Clerici le corre incontro in lacrime, la Moroni aveva già gli occhi lucidi, l’emozione è forte, la sorpresa è riuscita, l’abbraccio tra loro due è pieno di emozione. La conduttrice confessa che in realtà gli auguri che Anna le aveva fatto al mattino erano troppo frettolosi, non come quelli che in genere riceve da lei. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per il suo compleanno oggiaveva immaginato di ricevere delle sorprese in diretta ma mai avrebbe pensato all’ingresso di. Dopo gli auguri e la torta gigantesca dei suoi amici di E’ sempre mezzogiorno, dopo gli auguri e la videochiamata di Carlo Conti, l’emozione nel ricordare Fabrizio Frizzi, c’è qualcuno alla porta del bosco, entra, la sua Annina.le corre incontro in lacrime, laaveva già gli occhi lucidi, l’emozione è forte, la sorpresa è riuscita, l’abbraccio tra loro due è pieno di emozione. La conduttrice confessa che in realtà gli auguri chele aveva fatto al mattino erano troppo frettolosi, non come quelli che in genere riceve da lei. La ...

musiclover_blu : RT @Cinguetterai: Anna Moroni fa una sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno. Tanti auguri Antonella! ?? #ÈSempreMezzogiorno h… - StandByMeTV : RT @Cinguetterai: Anna Moroni fa una sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno. Tanti auguri Antonella! ?? #ÈSempreMezzogiorno h… - Cinguetterai : Anna Moroni fa una sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno. Tanti auguri Antonella! ??… - Bacco76496820 : La commozione di Antonella per le sorprese di Carlo Conti e Anna Moroni è bellissima. Antonella è gentilezza, dolce… - Monicavda83 : L'arrivo di Anna Moroni è anche un regalo anche per tutti noi ???? #esempremezzogiorno -