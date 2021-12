Andrea Scanzi dedica L’affondo a Silvio Berlusconi | “Il Quirinale? Non potrà mai arrivarci | il pericolo è un suo surrogato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella 13esima puntata de– la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 –parla della candidatura aldi. “Ogni volta che vado in televisione – dice– mi chiedono sediventare presidente della Repubblica. Vi do una bella notizia: no, nonmai accadere. Ma vi do anche una brutta notizia: a farlo, potrebbe essere unsotto mentite spoglie, un presentabile che funga dadel ‘Caimano’“. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle ...