Andrea Camilleri | la famiglia scopre scritti inediti

(Di lunedì 6 dicembre 2021)è mancato ai suoi cari e ai lettori nel 2019 ma rimettendo a posto l’archivio saltano fuori vecchie poesie Un giorno chiamò la moglie Rosetta e le figlie Andreina, Elisabetta e Mariolina. Le riunì per chiedere un favore, l’ultimo. Questa scena potrebbe essere l’inizio di un romanzo e in effetti la vita dimerita di essere raccontata per i tanti pensieri e sentimenti che lo scrittore ha avuto.Camilleti (Getty Images)Chiese di rimettere a posto il suo archivio: un’imensa mole di materiale tra appunti, sceneggiature, riviste, fotografie, e soprattutto, tantidi ogni genere ed epoca. Le carte infatti risalgono anche al dopoguerra e agli anni ’50 quando da Porto Empedocle si traferì a Roma. Un lavoro ...

Garage e cantina restituiscono le carte intatte di Andrea Camilleri. Faldoni originali, foto di scena, privato. Una scoperta per le figlie del "papà" del commissario Montalbano: "Abbiamo ritrovato un uomo affascinante e intelligente" dicono in ...