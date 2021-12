Ancora nel segno di Merkel. Come (non) cambia la Conferenza di Monaco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cinquantasette anni il prossimo 17 marzo. Gli ultimi quattro vissuti a New York, da ambasciatore alle Nazioni Unite criticando gli Stati Uniti di Donald Trump per l’abbandono del multilateralismo, sia la Cina di Xi Jinping per i diritti umani violati a Hong Kong e nello Xinjiang. Gli otto precedenti passati al fianco di Angela Merkel, Come consigliere per la politica estera, prima di attraversare l’Atlantico per volontà della cancelliera negli anni difficili dell’unilateralismo trumpiano. Christoph Heusgen sarà il prossimo presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, evento annuale che si tiene dal 1963 si tiene prossimo l’hotel Bayerischer Hof della città bavarese. Raccoglierà il testimone di Wolfgang Ischinger, ex ambasciatore tedesco negli Stati Uniti durante l’amministrazione di George W. Bush. E così ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cinquantasette anni il prossimo 17 marzo. Gli ultimi quattro vissuti a New York, da ambasciatore alle Nazioni Unite criticando gli Stati Uniti di Donald Trump per l’abbandono del multilateralismo, sia la Cina di Xi Jinping per i diritti umani violati a Hong Kong e nello Xinjiang. Gli otto precedenti passati al fianco di Angelaconsigliere per la politica estera, prima di attraversare l’Atlantico per volontà della cancelliera negli anni difficili dell’unilateralismo trumpiano. Christoph Heusgen sarà il prossimo presidente dellasulla sicurezza di, evento annuale che si tiene dal 1963 si tiene prossimo l’hotel Bayerischer Hof della città bavarese. Raccoglierà il testimone di Wolfgang Ischinger, ex ambasciatore tedesco negli Stati Uniti durante l’amministrazione di George W. Bush. E così ...

