Ancelotti: “Vogliamo vincere per passare primi. L’obiettivo? Arrivare in fondo alla competizione” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Inter decisiva per il primo posto del girone di Champions. Queste le sue parole: “La partita di domani è importante, affrontiamo una squadra che sta giocando bene ma Vogliamo batterla. Siamo in Champions, siamo al Bernabéu, Vogliamo vincere. L’obiettivo è Arrivare alla fine, o alla finale, di questa competizione”. Sul momento: “La qualità e lo spirito di sacrificio sono molto importanti, lo stiamo dimostrando. Questa è la ragione del nostro buon percorso. Stiamo bene, veniamo da diverse vittoria in Liga, ora Vogliamo chiudere la Champions con un primo posto nel girone”. Sui favoriti per la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampavigilia della gara contro l‘Inter decisiva per il primo posto del girone di Champions. Queste le sue parole: “La partita di domani è importante, affrontiamo una squadra che sta giocando bene mabatterla. Siamo in Champions, siamo al Bernabéu,fine, ofinale, di questa”. Sul momento: “La qualità e lo spirito di sacrificio sono molto importanti, lo stiamo dimostrando. Questa è la ragione del nostro buon percorso. Stiamo bene, veniamo da diverse vittoria in Liga, orachiudere la Champions con un primo posto nel girone”. Sui favoriti per la ...

