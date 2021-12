Ancelotti in conferenza: “Inter? In Champions abbiamo un solo obiettivo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Real Madrid-Inter deciderà il primo posto nel girone, dove in palio ci sono non solo un cospicuo premio economico ma soprattutto la possibilità di incontrare un avversario, almeno sulla carta, più abbordabile. Di questo ne è ben consapevole Carlo Ancelotti, il quale ha dichiarato in conferenza di dare maggior peso alla sfida di domani rispetto a quella di domenica contro l‘Atletico Madrid, dimostrando rispetto e consapevolezza dei mezzi della squadra di Inzaghi, queste le sue parole: Real Madrid, Inter, AncelottiLa conferenza stampa -Brozovic: “E’ uno dei giocatori più importanti, ma non l’unico. L’Inter gioca bene nelle due fasi. Dobbiamo fare bene anche noi sia quando difendiamo sia quando ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Real Madrid-deciderà il primo posto nel girone, dove in palio ci sono nonun cospicuo premio economico ma soprattutto la possibilità di incontrare un avversario, almeno sulla carta, più abbordabile. Di questo ne è ben consapevole Carlo, il quale ha dichiarato indi dare maggior peso alla sfida di domani rispetto a quella di domenica contro l‘Atletico Madrid, dimostrando rispetto e consapevolezza dei mezzi della squadra di Inzaghi, queste le sue parole: Real Madrid,Lastampa -Brozovic: “E’ uno dei giocatori più importanti, ma non l’unico. L’gioca bene nelle due fasi. Dobbiamo fare bene anche noi sia quando difendiamo sia quando ...

