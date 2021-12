Analisi ascolti tv 5 dicembre 2021 | Mastronardi in punta di piedi Fazio schiera Ibra | ma cala Male Hunziker Zecchino e F1 in luce nel preserale Poca Juve su Dazn

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Tv al top: I Soliti Ignoti a 4,794 milioni e 19,9%. Il Tg1 delle 20 a 4,5 milioni e 19,7%. Al pomeriggio Amici batte Mara Venier. Domenica In ed’Oro superano Verissimo e la Formula 1 Pomeriggio e serata di calcio e Motori quello di ieri in tv, per gli sportivi, domenica 5. In prime time, in tema Serie A, l’agenda ha proposto-Genoa, vinta dai bianconeri per due a zero, in esclusiva su. La partita ha ‘disturbato’ poco una griglia generalista che è rimasta abbastanza in linea – per schema generale – con quella della settimana precedente, ma con una novità importante in partenza. Su Rai1 ha debuttato la fiction Carla (sulla storia di Carla Fracci). Su Canale 5 è rimasto il talent canoro All Together Now. Mentre da Fabiosono passati tra gli altri ...