Amici 21 | la nuova allieva Cosmary in passato ha partecipato a Miss Italia

La nuova allieva di Amici Cosmary Fasanelli ha partecipato a Miss Italia nel 2019 Ventunenne di origini brindisine, Cosmary Fasanelli è da poco entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, vincendo la sfida contro la ballerina Virginia Vorraro. La nuova allieva ha attirato su di sé le attenzioni per la sua vita privata. Secondo i più, avrebbe avuto una frequentazione con l'ex concorrente di Amici, Aka7even. L'indiscrezione non è stata confermata ma, il giorno dell'entrata di Cosmary nella scuola, Aka7even ha postato sui social una serie di emoji della risata. Ma c'è dell'altro, nel 2019 la Fasanelli è stata eletta Miss Miluna Puglia

