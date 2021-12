Amici 21 | allieva ha partecipato alla finale di Miss Italia

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nell'ultima puntata di21, andata qualche ora fa in onda su Canale 5, abbiamo assistito alle eliminazioni di Tommaso, Guido e Virginia che hanno perso la sfida contro i rispettivi avversari. Virginia, che era entrata nella scuola appena una settimana fa, ha affrontato e perso contro Cosmary Fasanelli, che ha ricevuto un banco. Alessandra Celentano, che nelle prossime settimane guiderà la nuova, non sembra tuttavia convinta del talento della nuovache sta facendo più discutere per la sua vita privata e per il suo passato che per altro. Cosmary infatti ha giàad alcuni programmi televisivi. Negli ultimi tempi ha fatto parte del corpo di ballo di Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Ma l'è stata anche nel cast di Battiti Live e del programma Rai Canzone ...