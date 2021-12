Amato ma non troppo: quei fischi a Ciciretti una caduta di stile (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il tifoso ha le sue ragioni che il cuore non conosce. Citofonare Pascal non si può, dunque parafrasiamolo alla calcistica maniera. Ammesso che si possa, perché quei fischi ad Amato Ciciretti, a distanza di anni dal suo addio tumultuoso, si fa proprio fatica a spiegarseli. Entrato a dieci minuti dalla fine di Benevento-Pordenone, il fantasista romano è stato beccato da molti dei quattromila del Vigorito. Lasciò la nave giallorossa a gennaio del 2018, quando le speranze di salvezza nella prima stagione di A erano già ridotte al lumicino per la Strega. troppo invitanti le sirene partenopee del Napoli di Sarri per declinare. Quel profumo di grande calcio che si fa strada sotto le narici, il richiamo di un futuro finalmente in linea con le aspettative dell’adolescenza, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il tifoso ha le sue ragioni che il cuore non conosce. Citofonare Pascal non si può, dunque parafrasiamolo alla calcistica maniera. Ammesso che si possa, perchéad, a distanza di anni dal suo addio tumultuoso, si fa proprio fatica a spiegarseli. Entrato a dieci minuti dalla fine di Benevento-Pordenone, il fantasista romano è stato beccato da molti dei quattromila del Vigorito. Lasciò la nave giallorossa a gennaio del 2018, quando le speranze di salvezza nella prima stagione di A erano già ridotte al lumicino per la Strega.invitanti le sirene partenopee del Napoli di Sarri per declinare. Quel profumo di grande calcio che si fa strada sotto le narici, il richiamo di un futuro finalmente in linea con le aspettative dell’adolescenza, ...

