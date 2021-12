Amadeus lo ha fatto in diretta tv: i fan sono increduli – VIDEO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il conduttore del Festival di Sanremo non si tira indietro e lo mostra a tutti i suoi fan. Amadeus è raggiante e stupisce i follower con il duo gesto eclatante.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il conduttore del Festival di Sanremo non si tira indietro e lo mostra a tutti i suoi fan.è raggiante e stupisce i follower con il duo gesto eclatante.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agenzia_Italia : ??????Con #Elisa ed #Emma a #Sanremo2022, #Amadeus ha fatto il colpaccio. Ma che ne è di rock, indie e rap? ?? - sheiundead : RT @ayellowlamp: se fossi stata amadeus io avrei fatto il calendario dell’avvento dei canti di sanremo rivelandone uno al giorno - ge_aldrig_upp : IMHO la bravura di un direttore artistico passa ANCHE, in caso, dal saper lasciare a casa determinati artisti. Ed è… - B1693 : mi piace pensare che amadeus abbia tipo fatto tutto questo per smerdare fr4ncesco collina della serie commenti pubb… - andreabell96 : Sto leggendo articoli di cantanti contro Amadeus per la loro esclusione ha Sanremo. Mica gli sceglie tutti Amadeus… -