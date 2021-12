Alla Biblioteca Nazionale di Napoli l’officina letteraria di Michele Prisco: in mostra i segreti dello scrittore (Di lunedì 6 dicembre 2021) di Fiorella Franchini E’ stata inaugurata il 1° dicembre Alla Biblioteca Nazionale di Napoli la mostra “l’officina letteraria di Michele Prisco”, nuova tappa delle celebrazioni per il centenario della nascita, organizzate dal Ministero della Cultura d’intesa con il Centro Studi Michele Prisco, animato dalle figlie Caterina e Annella. Dopo i convegni “Michele Prisco tra radici e memoria” tenutosi a Napoli il 18 novembre 2020 e “Michele Prisco, dalle ragioni narrative all’Europa” svoltosi all’Università Cattolica di Milano il 10 maggio 2021, e le giornate di studio “Michele Prisco tra ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) di Fiorella Franchini E’ stata inaugurata il 1° dicembrediladi”, nuova tappa delle celebrazioni per il centenario della nascita, organizzate dal Ministero della Cultura d’intesa con il Centro Studi, animato dalle figlie Caterina e Annella. Dopo i convegni “tra radici e memoria” tenutosi ail 18 novembre 2020 e “, dalle ragioni narrative all’Europa” svoltosi all’Università Cattolica di Milano il 10 maggio 2021, e le giornate di studio “tra ...

Advertising

Lilithins : RT @AccademiaCrusca: @Lilithins @sailko Dal 6/12 al 15/01/22 per accedere alla biblioteca e all'archivio sarà necessaria solo la certificaz… - cittadibiella : #eventoBI venerdì 10.12.21 ore 18 alla Biblioteca civica: Riccardo Quaglia presenta BIELLA COM'ERA... COM'E' - HankHC91 : RT @bettywrong: EXTRALISCIO alla @cinetecabologna (Biblioteca Renzo Renzi, Piazzetta P. P. Pasolini 2/B) lunedì 13 dicembre alle 18.30 con… - AccademiaCrusca : @Lilithins @sailko Dal 6/12 al 15/01/22 per accedere alla biblioteca e all'archivio sarà necessaria solo la certifi… - Fabiostefano85 : RT @AccademiaCrusca: @sailko Dal 6/12/21 al 15/01/22 l’accesso alla biblioteca e all'archivio e la partecipazione a convegni, seminari, vis… -