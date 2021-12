All Together Now, Sesta Puntata: Carola Ha Un Malore! (Di lunedì 6 dicembre 2021) All Together now, Sesta Puntata: il nuovo appuntamento con il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker ha regalato tante nuove sfide ed esibizioni. Purtroppo uno dei concorrenti è stato eliminato ma la finale si avvicina e rimarranno davvero in pochi. I concorrenti intanto hanno emozionato e si sono emozionati. Qualcuno si è persino sentito male commuovendo tutti e dando grande forza persino al pubblico da casa. Ecco tutto quello che è successo in questa Sesta Puntata di All Together now. All Together now, 6^ Puntata: cambiano i meccanismi, Carola si sente male! In questa Sesta Puntata di All Together now ci saranno ben tre manche. Cambiano un po’ i meccanismi ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Allnow,: il nuovo appuntamento con il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker ha regalato tante nuove sfide ed esibizioni. Purtroppo uno dei concorrenti è stato eliminato ma la finale si avvicina e rimarranno davvero in pochi. I concorrenti intanto hanno emozionato e si sono emozionati. Qualcuno si è persino sentito male commuovendo tutti e dando grande forza persino al pubblico da casa. Ecco tutto quello che è successo in questadi Allnow. Allnow, 6^: cambiano i meccanismi,si sente male! In questadi Allnow ci saranno ben tre manche. Cambiano un po’ i meccanismi ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv domenica 5 dicembre: Carla Che tempo che fa All together now - #Ascolti #domenica #dicembre: #Carla - bubinoblog : #ASCOLTITV 5 DICEMBRE 2021: CARLA, ALL TOGETHER NOW, FAZIO, LA FINALE DELLO ZECCHINO D'ORO, AMICI, DOMENICA IN - jadexgolden : prima del covid chi arrivava presto poteva entrare invece ora no per cui facciamo i pinguini all together - infoitcultura : All Together Now: la sfida tra Vincenzo Cantiello, Michelle Perera e Giacomo Voli | Video Mediaset - infoitcultura : All Together Now, Carola: crollo dopo il canto, il bel gesto della Hunziker -