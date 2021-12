Alfa Romeo Tonale - I test della Suv proseguono dalla Campania alle Alpi - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Si avvicina il debutto dell', la nuova Suv di Arese attesa per il prossimo mese di giugno. Ecco perché sono sempre più frequenti gli avvistamenti su stradavettura,prese con gli ultimiprima del lancio. E i vari esemplari, sebbene ancora camuffati, lasciano ora intravedere qualcosa in più che nei mesi passati. Fotografata in casa. Unaimonianza ci arriva, dove il signor Marco Pelosi è riuscito a immortale la nuova Suv compatta di Arese in viaggio sull'Asse Mediano, la superstradaporte di Napoli, per poi postare gli scatti su Instagram. A quanto pare, non si tratta di un episodio isolato: Pelosi afferma di incrociare spesso la vettura su quell'arteria, essendo ...