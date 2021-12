Alessandra Mastronardi è Carla Fracci nel film tv ‘Carla’: “La seconda volta che l’ho incontrata è stata anche l’ultima. Ecco cosa faceva sul set” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Forse ci si aspettava qualcosa di più in termini di ascolti (3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share) per ‘Carla’ il film diretto da Emanuele Imbucci e in onda ieri 5 dicembre su Rai 1. Con protagonista Alessandra Mastronardi, la pellicola è stata un omaggio a Carla Fracci, l’ètoile italiana più famosa del mondo morta il 27 maggio 2021. Intervistata da Fanpage, l’attrice napoletana che l’ha interpretata ha raccontato: “Quando mi dissero che avrei interpretato io il suo ruolo la prima reazione fu di terrore, incredibile terrore. Avevo molta paura, devo dire la verità. La signora Fracci ha partecipato in prima persona sia alla stesura della sceneggiatura, che alla scelta degli attori, delle location, dei costumi”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Forse ci si aspettava qualdi più in termini di ascolti (3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share) per ‘’ ildiretto da Emanuele Imbucci e in onda ieri 5 dicembre su Rai 1. Con protagonista, la pellicola èun omaggio a, l’ètoile italiana più famosa del mondo morta il 27 maggio 2021. Intervida Fanpage, l’attrice napoletana che l’ha interpretata ha raccontato: “Quando mi dissero che avrei interpretato io il suo ruolo la prima reazione fu di terrore, incredibile terrore. Avevo molta paura, devo dire la verità. La signoraha partecipato in prima persona sia alla stesura della sceneggiatura, che alla scelta degli attori, delle location, dei costumi”. ...

Advertising

RaiUno : 'Io non sono gracilina. Io ho musicalità.' Con Alessandra Mastronardi, #Carla ?? Questa sera, domenica #5dicembre, i… - RaiUno : ?? Con Alessandra Mastronardi, #Carla è ora in onda su Rai1 e RaiPlay: - RaiPlay : L'ascesa di un'icona. La vita straordinaria della più grande ballerina italiana di tutti i tempi. ?? Alessandra Mast… - chiamamipyter : RT @clarinsolia: bimba di Alessandra Mastronardi da quando pentole e bicchieri erano lì da ieri, fino a Carla Fracci, passando per Alice Al… - FQMagazineit : Alessandra Mastronardi è Carla Fracci nel film tv ‘Carla’: “La seconda volta che l’ho incontrata è stata anche l’ul… -