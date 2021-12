Alessandra Mastronardi è Carla Fracci nel film sulla vita della celebre étoile: come si è preparata al ruolo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre è andato in onda su Rai 1 il film Carla, liberamente ispirato alla biografia Passo dopo passo – la mia storia di Carla Fracci. Ad interpretare la celebre étoile vi è Alessandra Mastronardi che ha dovuto prepararsi al ruolo in casa durante il lockdown. La stessa attrice ha rivelato recentemente tutto ciò che ha dovuto fare per interpretare al meglio l’importante parte ottenuta. Alessandra Mastronardi è Carla Fracci nel film sulla sua vita Alessandra Mastronardi ha raccontato che “la signora Fracci ha partecipato in prima persona sia alla ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre è andato in onda su Rai 1 il, liberamente ispirato alla biografia Passo dopo passo – la mia storia di. Ad interpretare lavi èche ha dovuto prepararsi alin casa durante il lockdown. La stessa attrice ha rivelato recentemente tutto ciò che ha dovuto fare per interpretare al meglio l’importante parte ottenuta.nelsuaha raccontato che “la signoraha partecipato in prima persona sia alla ...

Advertising

RaiUno : 'Io non sono gracilina. Io ho musicalità.' Con Alessandra Mastronardi, #Carla ?? Questa sera, domenica #5dicembre, i… - RaiUno : ?? Con Alessandra Mastronardi, #Carla è ora in onda su Rai1 e RaiPlay: - RaiPlay : L'ascesa di un'icona. La vita straordinaria della più grande ballerina italiana di tutti i tempi. ?? Alessandra Mast… - vaneverdiani : RT @clarinsolia: bimba di Alessandra Mastronardi da quando pentole e bicchieri erano lì da ieri, fino a Carla Fracci, passando per Alice Al… - comiteresa88 : RT @ciakmag: #Carla, #AlessandraMastronardi: “Ho preso lezioni di danza via Zoom durante il lockdown” ???? -