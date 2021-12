Al Teatro di Villa Torlonia giornata di studi dedicata a Jia Ruskaja (Di lunedì 6 dicembre 2021) giornata di studi negli spazi del Teatro di Villa Torlonia a Roma, il 12 dicembre, dedicata a Jia Ruskaja, l’artista di origine russa fondatrice dell’Accademia Nazionale di Danza, di cui ricorrono il prossimo anno i 120 anni dalla nascita. Un confronto tra esponenti del mondo della danza, studiosi, intellettuali, ex allieve che permetteranno di avvicinarsi, anche con percorsi e testimonianze inedite, alla conoscenza della Ruskaja, al secolo Evgenija Fedorovna Borisenko, protagonista indiscussa della vita culturale e artistica del nostro Paese tra gli anni ‘30 e ‘70 del secolo scorso. Attesi sul palco del Teatro di Villa Torlonia, in un talk condotto dalla giornalista e critico di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021)dinegli spazi deldia Roma, il 12 dicembre,a Jia, l’artista di origine russa fondatrice dell’Accademia Nazionale di Danza, di cui ricorrono il prossimo anno i 120 anni dalla nascita. Un confronto tra esponenti del mondo della danza,osi, intellettuali, ex allieve che permetteranno di avvicinarsi, anche con percorsi e testimonianze inedite, alla conoscenza della, al secolo Evgenija Fedorovna Borisenko, protagonista indiscussa della vita culturale e artistica del nostro Paese tra gli anni ‘30 e ‘70 del secolo scorso. Attesi sul palco deldi, in un talk condotto dalla giornalista e critico di ...

