AirTag, la tecnologia al servizio dei criminali (Di lunedì 6 dicembre 2021) AirTag di Apple è utilizzato dai criminali per rubare auto. La polizia regionale di York (Canada) ha rilasciato un comunicato stampa in cui viene affermato che almeno cinque veicoli sono stati presi di mira da ladri di auto che hanno utilizzato il localizzatore di oggetti dell'azienda di Cupertino. Apple ha rilasciato AirTag ad aprile per aiutare le persone a tenere traccia di chiavi, bagagli e altri oggetti facili da perdere. Ora il dispositivo viene utilizzato per monitorare la posizione di qualcos'altro: le automobili. O, più specificamente, i veicoli di fascia alta che i ladri d'auto hanno iniziato a tracciare proprio grazie ad AirTag. Apple premia le migliori app e giochi per iPhone, iPad, Mac, Apple TV ed Apple Watch AirTag utilizzato dai ladri d'auto "Dal settembre 2021, gli agenti hanno ...

