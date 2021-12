Agricoltura Toscana: altri 25 milioni per le foreste nell’annualità 2021-22 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Maggiore cura e attenzione al patrimonio forestale. Significa più prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendi, più manutenzione e valorizzazione. Nel 2021-22 la Regione Toscana per le foreste aggiungerà 25 milioni ai 134 milioni già stanziati per il periodo 2014-2020. A darne notizia la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi. Lo stato attuale delle foreste, non solo in Toscana, subisce il progressivo abbandono soprattutto nelle aree rurali e montane innescando problematiche gravi in termini di rischio idrogeologico e per gli incendi boschivi. “E’ indispensabile dunque intervenire per mitigare il quadro complessivo dei rischi anche con azioni in cui l’ente pubblico si vada a sostituire al proprietario, spesso difficilmente ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 6 dicembre 2021) Maggiore cura e attenzione al patrimonio forestale. Significa più prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendi, più manutenzione e valorizzazione. Nel-22 la Regioneper leaggiungerà 25ai 134già stanziati per il periodo 2014-2020. A darne notizia la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi. Lo stato attuale delle, non solo in, subisce il progressivo abbandono soprattutto nelle aree rurali e montane innescando problematiche gravi in termini di rischio idrogeologico e per gli incendi boschivi. “E’ indispensabile dunque intervenire per mitigare il quadro complessivo dei rischi anche con azioni in cui l’ente pubblico si vada a sostituire al proprietario, spesso difficilmente ...

