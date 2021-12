Agbonlahor su Jorginho | «Terzo al Pallone d’Oro? Non me lo spiego»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex attaccante dell’Aston Villa Gabbyha parlato die del suo arrivo alposto alGabbyè andato giù pesante nei confronti diper quanto riguarda il suo arrivo alposto nella premiazione al. Parole dure dell’ex attaccante dell’Aston Villa a Talksport, eccole come riportate da Itasportpress:– «Non micome sia possibile potesse essere in corsa per il. Si compiace dei suoi mezzi e poi fa errori banali. Ha regalato il gol al West Ham e colpevole del gol di Sancho contro il Manchester United. Come è possibile questa cosa?». L'articolo proviene ...

