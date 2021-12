Aforismi sull’amicizia | quando la famiglia te la scegli

Leggi su zon

(Di lunedì 6 dicembre 2021) I migliori. Le più belle frasi sul sentimento più prezioso da dedicare alle persone importanti della nostra vita Amicizia vuol dire vivere una relazione interpersonale, condita da un sentimento di forte fedeltà reciproca tra due o più persone. In quasi tutte le culture, l’amicizia viene intesa come un rapporto fondato sul rispetto, la sincerità, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca. Il tema dell’amicizia è al centro di moltissime opere dell’arte e dell’ingegno; fu trattato in filosofia da Aristotele e Cicerone ed è oggetto di canzoni, testi letterari, opere filmiche e via dicendo. Questi i migliori. Le più belle citazioniAlcuni vanno dai preti. Altri si rivolgono alla poesia. Io ai miei amici.(Virginia Woolf) La vita ...