Acqua detox | il mix di frutta e verdura dalle proprietà benefiche

Leggi su diredonna

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Mangiare, si sa, fa benissimo sotto molteplici punti di vista. Ma se oltre che sotto forma di alimenti si potesse godere degli innumerevoli benefici di questi cibi anche semplicemente bevendoli? Parliamo dell’, un’aromatizzata grazie a un sapiente mix diche sono lasciati in infusione per qualche tempo e che sprigionano tutte le loro peculiarità in una bevanda dal sapore unico e. Ma perché? Semplicemente perché la loro funzione più importante è proprio quella di aiutare il corpo a depurarsi, eliminando eventuali tossine accumulate, e permettendogli di funzionare correttamente e favorendone il naturale benessere. Ma ...