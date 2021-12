“A Natale fare così in famiglia”. Covid, Massimo Galli spiega come saranno le Feste (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con l’entrata in vigore del Super Green Pass, l’Italia si prepara ufficialmente al Natale. Per il secondo anno, saranno festività ‘ridotte’ e inusuali. A dire la sua, a riguardo, il è il prof. Massimo Galli che raccomanda prudenza per tutto il periodo. “In famiglia a Natale bisognerà stare molto attenti: quando si incontrano ragazzi in età scolare o bambini più piccoli con i nonni più fragili ed esposti al virus, anche se vaccinati, il rischio aumenta”. Il medico, in un’intervista al Mattino sottolinea: “Esiste una quota di vaccinati che per varie ragioni non ha risposto adeguatamente al vaccino e che rischia quando il virus circola di più e rischia soprattutto a causa di chi non si è vaccinato”. Per Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con l’entrata in vigore del Super Green Pass, l’Italia si prepara ufficialmente al. Per il secondo anno,festività ‘ridotte’ e inusuali. A dire la sua, a riguardo, il è il prof.che raccomanda prudenza per tutto il periodo. “Inbisognerà stare molto attenti: quando si incontrano ragazzi in età scolare o bambini più piccoli con i nonni più fragili ed esposti al virus, anche se vaccinati, il rischio aumenta”. Il medico, in un’intervista al Mattino sottolinea: “Esiste una quota di vaccinati che per varie ragioni non ha risposto adeguatamente al vaccino e che rischia quando il virus circola di più e rischia soprattutto a causa di chi non si è vaccinato”. Per, infettivologo dell’ospedale Sacco ...

