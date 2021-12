6 dicembre : Alivernini re indiscusso delle nuove tecnologie!! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si è svolta il 6 dicembre, presso la sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà, la prima cinematografica del film “Rocky Giraldi – Delitto a Porta Portese” scritto e diretto da Mirko Alivernini. Una sala gremita, con la presenza di pubblico e addetti stampa, ha accolto con entusiasmo e apprezzamento il lungometraggio che vuole, nell’intenzione del regista, omaggiare il cinema di Corbucci. “Rocky Giraldi – Delitto a Porta Portese”, come tutte le produzioni di Mirko Alivernini, pioniere in Italia, è stato girato e montato attraverso l’utilizzo di una metodologia a doppia intelligenza artificiale con l’impiego di uno smartphone. Click to view slideshow. L’opera, dedicata al poliziottesco all’italiana, si avvale della presenza straordinaria degli interpreti “originali” dei film di Corbucci ovvero Massimo Vanni (Gargiulo in tutti ... Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si è svolta il 6, presso la sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà, la prima cinematografica del film “Rocky Giraldi – Delitto a Porta Portese” scritto e diretto da Mirko. Una sala gremita, con la presenza di pubblico e addetti stampa, ha accolto con entusiasmo e apprezzamento il lungometraggio che vuole, nell’intenzione del regista, omaggiare il cinema di Corbucci. “Rocky Giraldi – Delitto a Porta Portese”, come tutte le produzioni di Mirko, pioniere in Italia, è stato girato e montato attraverso l’utilizzo di una metodologia a doppia intelligenza artificiale con l’impiego di uno smartphone. Click to view slideshow. L’opera, dedicata al poliziottesco all’italiana, si avvale della presenza straordinaria degli interpreti “originali” dei film di Corbucci ovvero Massimo Vanni (Gargiulo in tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : dicembre Alivernini Weekend a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 dicembre Domenica 5 dicembre, lo spettacolo 'MDLSX', di Motus, con Silvia Calderoni. [TUTTE LE INFORMAZIONI] ...in tre proiezioni si torna a sorridere con il nuovo film del regista romano Mirko Alivernini '...

Cinecittà pronta ad ospitare l'evento dell'anno ... dopo un periodo complicato, con il nuovo film del regista romano Mirko Alivernini 'Rocky Giraldi " ... nella prestigiosa sala Federico Fellini, domenica 5 dicembre in tre proiezioni, alle ore 15.00, ...

Alivernini re indiscusso delle nuove tecnologie!! | FLASH STYLE MAGAZINE VIP Flash Style Magazine Vip