5 Dicembre 2021 – Il candidato francese Eric Zemmour ferito ad un polso da manifestante. Cina, pronta base militare africana nella Guinea Equatoriale. Turchia rafforza amicizia con il Qatar. Elezioni Libia, confermata anche in appello la riammissione del figlio di Gheddafi Saif al Islam (Di martedì 7 dicembre 2021) Il candidato alle Elezioni presidenziali ultraconservatore Eric Zemmour sarebbe stato ferito al polso domenica durante il suo incontro a Villepinte (Seine-Saint-Denis) da un sostenitore di SOS Racisme. É quanto si legge sul sito del quotidiano ‘Le Figaro‘. Ciò avviene a poche ore dall’invito promosso dal presidente del Consiglio dipartimentale della Seine-Saint-Denis, in banlieue di Parigi, il socialista Eric Troussel, di lanciare una petizione per impedire lo svolgimento del comizio. Rapporti riservati dell’intelligence amEricana, di cui ha avuto notizia il Wall Street Journal, suggeriscono che la Cina intende stabilire la sua prima presenza militare permanente sull’Oceano Atlantico nel piccolo paese dell’Africa ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilallepresidenziali ultraconservatoresarebbe statoaldomenica durante il suo incontro a Villepinte (Seine-Saint-Denis) da un sostenitore di SOS Racisme. É quanto si legge sul sito del quotidiano ‘Le Figaro‘. Ciò avviene a poche ore dall’invito promosso dal presidente del Consiglio dipartimentale della Seine-Saint-Denis, in banlieue di Parigi, il socialistaTroussel, di lanciare una petizione per impedire lo svolgimento del comizio. Rapporti riservati dell’intelligence amana, di cui ha avuto notizia il Wall Street Journal, suggeriscono che laintende stabilire la sua prima presenzapermanente sull’Oceano Atlantico nel piccolo paese dell’Africa ...

Advertising

sampdoria : ?? | COMUNICATO UFFICIALE U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 6 dicembre 2021. - BfcOfficialPage : Salvemini, 6 dicembre 1990 - 6 dicembre 2021 - disinformatico : 'Da fine dicembre 2020 a fine agosto 2021, 437 morti per Covid-19 su 495 registrati in 20 ospedali svizzeri non ave… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Giovedì 9 dicembre alle 10.30 intitolazione del Parco Della Porta) has been publ… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Giovedì 9 dicembre alle 10.30 intitolazione del Parco Della Porta) has been publ… -