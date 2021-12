388 nuovi casi oggi in FVG (Di lunedì 6 dicembre 2021) oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,62%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa; un uomo di 92 anni di San Quirino deceduto in ospedale; una donna di 91 anni di Muggia deceduta in una Rsa, un uomo di 85 anni di San Dorligo della Valle deceduto in ospedale, un uomo di 77 anni di Trieste deceduto in ospedale e un uomo di 76 anni di Aviano deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 29, mentre i pazienti in altri reparti sono 305. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 6 dicembre 2021)in Friuli Venezia Giulia su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347contagi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41(0,62%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa; un uomo di 92 anni di San Quirino deceduto in ospedale; una donna di 91 anni di Muggia deceduta in una Rsa, un uomo di 85 anni di San Dorligo della Valle deceduto in ospedale, un uomo di 77 anni di Trieste deceduto in ospedale e un uomo di 76 anni di Aviano deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 29, mentre i pazienti in altri reparti sono 305. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ...

