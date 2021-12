16° giornata Serie B | il Pisa conquista la vetta | Brescia ko contro il Monza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella 16°diB ilperde il treno per tornare in cima alla classifica, ne approfittano sia ilche il Lecce, ma anche il Benevento, vittoriosoil Pordenone. Ilsuperando i corregionali delcompie un salto in avanti importante, assieme alla Cremonese vincente sul campo del Cosenza. A metà classifica il Perugiatre importanti puntiil Vicenza, ultimo assieme al Pordenone e approfitta dello stop della Ternana. L’Ascoli pareggia 0-0 in casa col Parma e si tiene a distanza di un punto da Frosinone, Cittadella e Perugia. In fondo alla classifica il Crotone registra l’ennesima sconfitta stagionalela Spal e scivola al terzultimo posto. 16° ...