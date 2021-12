15° giornata Premier: Conte si avvicina al quarto posto, vincono City e Liverpool (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella 15° giornata di Premier League il Tottenham di Conte torna finalmente alla ribalta. La vittoria sul Norwich per 3-0, con le reti di Lucas, Sanchez e Son, permette agli Spurs di posizionarsi a -2 dal quarto posto. Sorridono anche le due fazioni di Manchester: il City domina la partita contro il Watford, mentre lo United supera 1-0 il Crystal Palace. Il Liverpool trionfa a Wolverhampton, pareggiano invece Southampton e Leeds. Brutta frenata invece del Chelsea che raccoglie una bruciante sconfitta sul campo del West Ham di Moyes. In coda alla classifica il Newcastle tenta di rialzare la testa: Callum Wilson, contro il Burnley, ha regalata una vittoria importante. Ora i bianconeri stazionano in fondo alla classifica con gli stessi punti del Norwich e del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella 15°diLeague il Tottenham ditorna finalmente alla ribalta. La vittoria sul Norwich per 3-0, con le reti di Lucas, Sanchez e Son, permette agli Spurs di posizionarsi a -2 dal. Sorridono anche le due fazioni di Manchester: ildomina la partita contro il Watford, mentre lo United supera 1-0 il Crystal Palace. Iltrionfa a Wolverhampton, pareggiano invece Southampton e Leeds. Brutta frenata invece del Chelsea che raccoglie una bruciante sconfitta sul campo del West Ham di Moyes. In coda alla classifica il Newcastle tenta di rialzare la testa: Callum Wilson, contro il Burnley, ha regalata una vittoria importante. Ora i bianconeri stazionano in fondo alla classifica con gli stessi punti del Norwich e del ...

