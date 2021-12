14esima giornata Bundesliga 2021/22: il riassunto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Bayern Monaco si aggiudica il big match della 14esima giornata Bundesliga 2021/22 passando a Dortmund per 2-3. I bavaresi si portano così nuovamente a quattro punti di vantaggio sui gialloneri, che ora vedono a rischio anche il secondo posto dal Bayer Leverkusen, travolgente sul Greuther Furth(7-1). Nelle altre sfide, successi per l’Hoffenheim contro l” Eintracht(3-2), e Mainz contro il Wolfsburg (3-0). Passa il Bochum ad Augsburg (2-3), mentre è solo pari tra Arminia e Colonia. Nei posticipi, vittoria sonora del Friburgo a Gladbach (0-6), 14esima giornata Bundesliga 2021/22: i risultati Union Berlino-Lipsia 2-1 Bayer Leverkusen-Greuther Furth 7-1 Hoffenheim-Eintracht 3-2 Mainz-Wolfsburg 3-0 Augsburg-Bochum ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Bayern Monaco si aggiudica il big match della/22 passando a Dortmund per 2-3. I bavaresi si portano così nuovamente a quattro punti di vantaggio sui gialloneri, che ora vedono a rischio anche il secondo posto dal Bayer Leverkusen, travolgente sul Greuther Furth(7-1). Nelle altre sfide, successi per l’Hoffenheim contro l” Eintracht(3-2), e Mainz contro il Wolfsburg (3-0). Passa il Bochum ad Augsburg (2-3), mentre è solo pari tra Arminia e Colonia. Nei posticipi, vittoria sonora del Friburgo a Gladbach (0-6),/22: i risultati Union Berlino-Lipsia 2-1 Bayer Leverkusen-Greuther Furth 7-1 Hoffenheim-Eintracht 3-2 Mainz-Wolfsburg 3-0 Augsburg-Bochum ...

