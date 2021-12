Zorzi dopo la lite con Platinette dice: “Qualcuno ha consentito a Platinette …” e Costanzo: “Voglio dire a Platinette che …” (Di domenica 5 dicembre 2021) Qualche sera fa, Platinette e Tommaso Zorzi erano al Maurizio Costanzo show dove hanno parecchio battibeccato. I due, che non sono mai andati d’accordo, se le sono dette di tutti i colori e, ad un certo punto, è dovuto anche intervenire Maurizio Costanzo che, in qualche modo ha dato ragione a Zorzi anche prendendo in giro Platinette. Infatti, Platinette che aveva chiesto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala se i luoghi dove è obbligatorio indossare le mascherine fossero indicati da cartelli, è stato preso in giro da Costanzo che ha commentato così questa domanda: “vai vestito in quel modo e ti preoccupi delle mascherine?” facendo ridere tutto il ... Leggi su baritalianews (Di domenica 5 dicembre 2021) Qualche sera fa,e Tommasoerano al Maurizioshow dove hanno parecchio battibeccato. I due, che non sono mai andati d’accordo, se le sono dette di tutti i colori e, ad un certo punto, è dovuto anche intervenire Maurizioche, in qualche modo ha dato ragione aanche prendendo in giro. Infatti,che aveva chiesto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala se i luoghi dove è obbligatorio indossare le mascherine fossero indicati da cartelli, è stato preso in giro dache ha commentato così questa domanda: “vai vestito in quel modo e ti preoccupi delle mascherine?” facendo ridere tutto il ...

