Zemmour lancia "Riconquista": "Vogliono vietarci di difendere le nostre idee" (Di domenica 5 dicembre 2021) Eric Zemmour, fresco candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2022, si è presentato davanti a 15mila sostenitori festanti nel suo primo comizio elettorale a Villepinte. Scontri in sala tra antirazzisti e servizio d'ordine

Ultime Notizie dalla rete : Zemmour lancia Sediate, pugni, razzismo e populismo. Parte la crociata di Zemmour Zemmour lancia così la sua corsa all'Eliseo, con un timing che strizza l'occhio ai suoi avversari. Nello stesso giorno il leader della France Insoumise, Jean - Luc Melenchon, teneva un altro meeting ...

Francia: Zemmour lancia movimento 'Riconquista', vogliono vietarci di difendere le nostre idee "Per mesi i nostri incontri hanno infastidito i politici e hanno reso isterica la sinistra", ha dichiarato Zemmour. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "France Info", alcune persone ...

così la sua corsa all'Eliseo, con un timing che strizza l'occhio ai suoi avversari. Nello stesso giorno il leader della France Insoumise, Jean - Luc Melenchon, teneva un altro meeting ..."Per mesi i nostri incontri hanno infastidito i politici e hanno reso isterica la sinistra", ha dichiarato. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "France Info", alcune persone ...