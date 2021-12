Advertising

BiagioSiracusa : RT @Cassio39592131: Zemmour, 'la riconquista della Francia è iniziata' - Dei nostri 3 estremisti Renzi, Meloni e Salvini chi si legherà a q… - GeaPilato : RT @Cassio39592131: Zemmour, 'la riconquista della Francia è iniziata' - Dei nostri 3 estremisti Renzi, Meloni e Salvini chi si legherà a q… - Kimstellata : RT @Cassio39592131: Zemmour, 'la riconquista della Francia è iniziata' - Dei nostri 3 estremisti Renzi, Meloni e Salvini chi si legherà a q… - Cassio39592131 : Zemmour, 'la riconquista della Francia è iniziata' - Dei nostri 3 estremisti Renzi, Meloni e Salvini chi si legherà… - iconanews : Zemmour, 'la riconquista della Francia è iniziata' -

Ultime Notizie dalla rete : Zemmour riconquista

... "". "Per mesi i nostri incontri hanno infastidito i politici e hanno reso isterica la sinistra", ha dichiarato. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "France Info", ..."Laè ormai cominciata": lo ha detto il candidato di estrema destra alle presidenziali francesi del 2022, Eric, nel corso del suo primo comizio elettorale a Villepinte, alle porte di ...AGI - Primo comizio dopo la candidatura ufficiale alle presidenziali francesi per il polemista Eric Zemmour, a Villepinte davanti a 15.000 sostenitori. Gli avversari di Eric Zemmour lo accusano di ess ...‘Reconquete’, ‘Riconquista’: questo il nome scelto per il partito di Eric Zemmour, l’ex polemista candidato di estrema destra alle presidenziali del 2022, riferiscono diversi media francesi prima del ...