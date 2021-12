X Factor LIVE 2021, finale 9 dicembre in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi vincerà l’edizione di X Factor 2021? Manca sempre meno per scoprirlo. Il celebre talent show è infatti arrivato alla tanto attesa finale, che decreterà il cantante vincitore della 15^ edizione del programma. Una nuova e ultima puntata imperdibile, in cui si alterneranno sul palco i quattro cantanti rimasti in gara. Il tavolo dei giudici è pronto a fare l’ultimo sforzo per trascinare la propria squadra. Tensione che si taglia col coltello anche tra Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, desiderosi di avere la meglio sugli altri. Appuntamento quindi per giovedì 9 dicembre 2021 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile sulle piattaforme Sky Go e in streaming su NOW. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi vincerà l’edizione di X? Manca sempre meno per scoprirlo. Il celebre talent show è infatti arrivato alla tanto attesa, che decreterà il cantante vincitore della 15^ edizione del programma. Una nuova e ultima puntata imperdibile, in cui si alterneranno sul palco i quattro cantanti rimasti in gara. Il tavolo dei giudici è pronto a fare l’ultimo sforzo per trascinare la propria squadra. Tensione che si taglia col coltello anche tra Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, desiderosi di avere la meglio sugli altri. Appuntamento quindi per giovedì 9alle 21.15 su Sky Uno (108, digitale terrestre455), sempre disponibile on demand, visibile sulle piattaforme Sky Go e insu NOW. SportFace.

Advertising

hometownglvry : cazzo ma lei aveva fatto le selezioni di x factor e non l’avevano presa per i live ecco dove l’avevo vista - 34_liss : RT @rtl1025: ???? Ci siamo quasi! Questa sera torna X Factor 2021! ???? RTL 102.5 è la radio ufficiale di @XFactor_Italia e seguirà live la se… - hermioblk : X Factor 2021: L'omaggio a Lucio Dalla di Emma e Mika - zazoomblog : X Factor LIVE 2021 finale 9 dicembre in tv: canale orario e diretta streaming - #Factor #finale #dicembre #canale - acciomvneskin : ok droppate le date di quando potrebbe essere dato il possibile grande annuncio in occasione del live a x factor -