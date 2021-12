Walter Ricciardi | Se necessario Super Green Pass anche a lavoro

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Se sarà, dovremo diffondere l’obbligo del. Penso ai posti di, maal trasporto pubblico locale”. Così, in un’intervista al Messaggero, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente d’Igiene. In merito alla variante Omicronsottolinea: “Ci preoccupa la grande contagiosità, che sembraiore a quella della Delta. Ha una rapida propagazione, tale da farci temere nuove turbolenze”. In merito al fatto che tra gli scienziati c’è chi ipotizza che causi una malattia più lieveafferma: “Non abbiamo dati per un’affermazione di questo tipo. Dobbiamo vedere gli effetti sulla nostra popolazione. Quella del Sudafrica ...

Advertising

ManuelTucci2 : Ma mettete il vaccino obbligatorio e non rompete più i coglioni... “SE SERVE SUPER GREEN PASS ANCHE A LAVORO” - cgcronos : DiMartedì, Walter Ricciardi sbalordito dalla variante Omicron: propagazione impressionante, i monoclonali non funzi… - Moixus1970 : RT @CalcioFinanza: Capienza stadi, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute: «Il Super Green Pass scongiura ulteriori restriz… - CalcioPillole : Walter #Ricciardi, consulente del ministro della salute Speranza, ha sottolineato l'importanza del #SuperGreenPass… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ricciardi: “Dal 6 dicembre allo stadio solo i vaccinati, ma servono più… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Ricciardi

"Se sarà necessario, dovremo diffondere l'obbligo del super Green pass. Penso ai posti di lavoro, ma anche al trasporto pubblico locale ". Così, in un'intervista al Messaggero, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente d'Igiene. In merito alla variante Omicronsottolinea: "Ci preoccupa la grande contagiosità, che sembra ...Il professor, consulente del ministero della Salute per l'emergenza Coronavirus , propone un Super Green pass per andare a lavorare e per salire sui trasporti pubblici. In un'intervista ...«Se sarà necessario, dovremo diffondere l’obbligo del Super Green pass. Penso ai posti di lavoro, ma anche al trasporto pubblico locale». Il professor Walter ..."Se sarà necessario, dovremo diffondere l’obbligo del super Green pass. Penso ai posti di lavoro, ma anche al trasporto pubblico locale ". Così, in ...