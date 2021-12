Walter, avete mai visto il figlio di Lino Banfi? Sono identici (Di domenica 5 dicembre 2021) L’amore che lega Lino Banfi e la moglie Lucia è profondo e lungo mezzo secolo. Dal matrimonio Sono nati Walter Zagaria e Rosanna Banfi. Scopriamo qualcosa in più sul figlio dell’attore. Lino Banfi (Getty Images)Tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico che, in tutti questi anni, è riuscito ad ottenere un posto speciale nel cuore delle persone c’è Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria. L’attore, che è considerato il Nonno di almeno due generazioni grazie alla sua interpretazione di Un medico in famiglia, continua ad emozionare e interessare il pubblico. La sua storia d’amore con Lucia è diventata di dominio pubblico quando l’attore ha raccontato che il loro non è stato un matrimonio come ... Leggi su chenews (Di domenica 5 dicembre 2021) L’amore che legae la moglie Lucia è profondo e lungo mezzo secolo. Dal matrimonionatiZagaria e Rosanna. Scopriamo qualcosa in più suldell’attore.(Getty Images)Tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico che, in tutti questi anni, è riuscito ad ottenere un posto speciale nel cuore delle persone c’è, all’anagrafe Pasquale Zagaria. L’attore, che è considerato il Nonno di almeno due generazioni grazie alla sua interpretazione di Un medico in famiglia, continua ad emozionare e interessare il pubblico. La sua storia d’amore con Lucia è diventata di dominio pubblico quando l’attore ha raccontato che il loro non è stato un matrimonio come ...

Lino Banfi, chi è il figlio Walter? Età, lavoro, carriera, vita privata

