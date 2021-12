Volley, SuperLega: Perugia si sbarazza di Vibo e si avvicina alla Lube in classifica. Vincono anche Modena e Milano (Di domenica 5 dicembre 2021) Completata la decima giornata del campionato di SuperLega di Volley maschile, iniziata addirittura il 18 novembre con gli anticipi dei match di Civitanova e Trento, impegnate in questi giorni nel Mondiale per Club. Tre i match in programma oggi che hanno visto le vittorie di Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Perkinelmer Modena e Allianz Milano Nel primo incontro di giornata la Sir Safety Conad Perugia ha battuto con un netto 3-0 (25-21; 25-22; 25-13) la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Prestazione molto convincente per Perugia che non ha mai dato l’impressione di premere veramente sull’acceleratore contro una Vibo Valentia sempre più in difficoltà , costretta anche a fare a meno del proprio opposto Y?ji Nishida. ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Completata la decima giornata del campionato didimaschile, iniziata addirittura il 18 novembre con gli anticipi dei match di Civitanova e Trento, impegnate in questi giorni nel Mondiale per Club. Tre i match in programma oggi che hanno visto le vittorie di Sir Safety Conad, Leo Shoes Perkinelmere AllianzNel primo incontro di giornata la Sir Safety Conadha battuto con un netto 3-0 (25-21; 25-22; 25-13) la Tonno Callipo CalabriaValentia. Prestazione molto convincente perche non ha mai dato l’impressione di premere veramente sull’acceleratore contro unaValentia sempre più in difficoltà , costrettaa fare a meno del proprio opposto Y?ji Nishida. ...

Advertising

tampraiwin30 : RT @PowervolleyMI: Che vittoria per i Powerboys! Tre punti importantissimi con Padova!????? #Superlega #MilanoPadova #FinallyTogether… - jellyruksa1818 : RT @PowervolleyMI: Che vittoria per i Powerboys! Tre punti importantissimi con Padova!????? #Superlega #MilanoPadova #FinallyTogether… - pearlypatry : RT @PowervolleyMI: Che vittoria per i Powerboys! Tre punti importantissimi con Padova!????? #Superlega #MilanoPadova #FinallyTogether… - supattay : RT @PowervolleyMI: Che vittoria per i Powerboys! Tre punti importantissimi con Padova!????? #Superlega #MilanoPadova #FinallyTogether… - nnllbdko9n : RT @PowervolleyMI: Che vittoria per i Powerboys! Tre punti importantissimi con Padova!????? #Superlega #MilanoPadova #FinallyTogether… -