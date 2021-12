Volley | Superlega 2021 2022 | tutto facile per Perugia | Vibo Valentia battuta 3-0

(Di domenica 5 dicembre 2021)per la Sir Safety Conad, che nella sfida valida per la decima giornata didimaschile, batte Tonno Callipo Calabriacon il risultato di 3-0 (25-21, 25-22, 25-13). Una partita in cui gli ospiti sono riusciti realmente ad impensierire i padroni di casa solo nel secondo set, riuscendo a rimanere a ridosso degli umbri fino all’ultimo. Nel primo set, infatti,aveva maturato un ampio vantaggio, fino al +4 finale, mentre il terzo è stato senza storia. Gli uomini di coach Grbic salgono così a 25 punti e si riprendono la seconda posizione in classifica in solitaria, mentrerimane a quota 7 punti. CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #Superlega: tutto facile per #Perugia, #ViboValentia battuto 3-0 - Gazzetta_it : #Volley Tutto sulla giornata di #Superlega - yukiskw219 : RT @PowervolleyMI: Acquista il tuo biglietto all'Allianz Cloud! La biglietteria aprirà a partire dalle ore 16:00 ??? #Superlega #MilanoPad… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega #Perugia senza problemi con #Vibo, regolata 3-0. #live - CorriereRomagna : Volley Superlega, Zanini: 'Consar, partiamo sempre dal 2-0 per gli altri' - -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

...la Emma Villas Aubay Siena affronta al PalaEstra la capolista del campionato di Serie A2 di... in A2 come anche nel campionato dinell'unica partecipazione senese nel torneo di massima ...... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Milano Padova sarà trasmessa su Rai Sport HD al canale 58 del digitale terrestre: la partita disarà dunque un appuntamento in chiaro per ...Tutto facile per la Sir Safety Conad Perugia, che nella sfida valida per la decima giornata di Superlega 2021/2022 di volley maschile, batte Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia con il risultato di 3- ...La DIRETTA testuale di Perugia-Vibo Valentia, sfida della decima giornata di Superlega 2021/2022 di volley maschile: gli aggiornamenti.