Volley femminile, Serie A1: Monza, Scandicci e Busto Arsizio vincono e rispondono alle big (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi si sono disputate quattro partite valide per la decima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le tre big in campo hanno vinto, anche se in maniera differente. Monza ha liquidato Firenze con uno schiacciante 3-0 casalingo e ha rafforzato il terzo posto, a tre punti di distacco da Novara. Le brianzole hanno avuto la meglio sulle toscane, che in settimana erano riuscite nell’impresa di interrompere la striscia di Conegliano. A trascinare le padrone di casa sono state le schiacciatrici Magdalena Stysiak (13 punti) e Anna Davyskiba (11) contro Indre Sorokaite (13) e compagne. Scandicci ha inece espugnato il campo di Roma per 3-1 dopo un combattuto quarto set ed è quarta, a -2 da Monza. Le toscane sono state prese per mano da Natalia Pereira (23 punti) e Louisa Lippmann (15). ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi si sono disputate quattro partite valide per la decima giornata dellaA1 di. Le tre big in campo hanno vinto, anche se in maniera differente.ha liquidato Firenze con uno schiacciante 3-0 casalingo e ha rafforzato il terzo posto, a tre punti di distacco da Novara. Le brianzole hanno avuto la meglio sulle toscane, che in settimana erano riuscite nell’impresa di interrompere la striscia di Conegliano. A trascinare le padrone di casa sono state le schiacciatrici Magdalena Stysiak (13 punti) e Anna Davyskiba (11) contro Indre Sorokaite (13) e compagne.ha inece espugnato il campo di Roma per 3-1 dopo un combattuto quarto set ed è quarta, a -2 da. Le toscane sono state prese per mano da Natalia Pereira (23 punti) e Louisa Lippmann (15). ...

Advertising

StarsVolley : CAMPIONATO TERZA DIVISIONE UNDER 17 FEMMINILE – 2^ GIORNATA VOLLEY GAMBOLO’ vs STARS VOLLEY 0-3 (22/25; 22/25; 23/25) - LaCnews24 : VIDEO | Nel torneo di Superlega continua la fase negativa dei giallorossi di Baldovin, mentre in A2 femminile le ca… - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Volley, SerieA1 femminile: Cuneo vince a Casalmaggiore per tre set a uno - RaiSport : ?? Riscatto #Conegliano, ma #Novara e #Monza non mollano L'#Imoco torna a vincere con #Perugia, piemontesi e brianzo… - solops : Volley, SerieA1 femminile: Cuneo vince a Casalmaggiore per tre set a uno -