Volley, Casalmaggiore-Cuneo in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto pronto per VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Bosca S. Bernardo Cuneo, partita valevole per la decima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Bechis e compagne vanno a caccia di un altro successo dopo quello ottenuto a Trento per provare ad avvicinarsi alla zona alta della classifica. Le piemontesi, terzultime, hanno invece bisogno di punti e vogliono continuare a crescere. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 5 dicembre al Pala Radi di Cremona. Di seguito le informazioni per vedere la partita. CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto pronto per VBC Trasporti Pesanti-Bosca S. Bernardo, partita valevole per la decima giornata di andata del campionato diA1di. Bechis e compagne vanno a caccia di un altro successo dopo quello ottenuto a Trento per provare ad avvicinarsi alla zona alta della classifica. Le piemontesi, terzultime, hanno invece bisogno di punti e vogliono continuare a crescere. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 5 dicembre al Pala Radi di Cremona. Di seguito le informazioni per vedere la partita. CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA ...

Advertising

sportface2016 : #Volley #A1Fvolley, oggi in tv #Casalmaggiore-#Cuneo ecco come seguire la partita - lavocedialba : Volley A1F, passa per Casalmaggiore il campionato di Cuneo. Spirito: 'Dicembre mese cruciale' (VIDEO) - Campioni_cn : Volley A1F, passa per Casalmaggiore il campionato di Cuneo. Spirito: 'Dicembre mese cruciale' (VIDEO) - SPOONSOOOR : RT @IdeawebTV: Volley A1/F – Stufi verso Cuneo-Casalmaggiore: “Sarà una bella battaglia” (VIDEO) - IdeawebTV : Volley A1/F – Stufi verso Cuneo-Casalmaggiore: “Sarà una bella battaglia” (VIDEO) -