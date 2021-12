Volano droni sui venti di guerra tra Algeria e Marocco (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic – Appena due mesi dopo aver ricevuto i loro primi droni armati turchi Bayraktar TB2, le Royal Armed Forces (Far, Forze armate del Marocco) si stanno già preparando a effettuare un nuovo ordine con il suo produttore, il gruppo Baykar. Secondo le nostre informazioni, i soldati di Maometto VI stanno per acquistare almeno sei aerei, oltre al primo lotto già ordinato, e parzialmente consegnati. L’entusiasmo delle Far per la TB2 fa parte di uno scoppio di tensioni militari nel Sahara occidentale, che sono aumentate da quando i militari e i gendarmi marocchini hanno assunto Guerguerat, il valico di frontiera con la Mauritania, nel novembre 2020. Rabat sta già usando i suoi droni per monitorare il territorio conteso, ma anche per effettuare attacchi armati. I tre camion civili algerini distrutti il 1° novembre in quest’area sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic – Appena due mesi dopo aver ricevuto i loro primiarmati turchi Bayraktar TB2, le Royal Armed Forces (Far, Forze armate del) si stanno già preparando a effettuare un nuovo ordine con il suo produttore, il gruppo Baykar. Secondo le nostre informazioni, i soldati di Maometto VI stanno per acquistare almeno sei aerei, oltre al primo lotto già ordinato, e parzialmente consegnati. L’entusiasmo delle Far per la TB2 fa parte di uno scoppio di tensioni militari nel Sahara occidentale, che sono aumentate da quando i militari e i gendarmi marocchini hanno assunto Guerguerat, il valico di frontiera con la Mauritania, nel novembre 2020. Rabat sta già usando i suoiper monitorare il territorio conteso, ma anche per effettuare attacchi armati. I tre camion civili algerini distrutti il 1° novembre in quest’area sono ...

