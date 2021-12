Violenza quasi sdoganata a ordinario evento quotidiano Stupro sul Milano-Varese: fallimento di una generazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ma davvero si può vivere rischiando di essere violentate in un treno al ritorno dal lavoro? I controllori dov’erano? E la polizia ferroviaria? E gli altri passeggeri? In quale clima di paura noi donne saremo sempre più costrette a vivere? Sembra che lo Stupro sia stato sdoganato come un possibile ordinario evento quotidiano. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ma davvero si può vivere rischiando di essere violentate in un treno al ritorno dal lavoro? I controllori dov’erano? E la polizia ferroviaria? E gli altri passeggeri? In quale clima di paura noi donne saremo sempre più costrette a vivere? Sembra che losia stato sdoganato come un possibile. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Davide70405052 : RT @nicodemodani: Anche se è vero che non tutti coloro che hanno commesso abusi sugli animali diventeranno uomini violenti verso donne e ba… - Savio19m : Servirà la violenza per chiudere la situazione Covid? Quasi certamente. Occorrerà, ancora una volta, che dall'ester… - AmnestyPerugia : RT @amnestyitalia: Wendy Galarza ha quasi perso la vita mentre protestava contro il sessismo e la violenza nel suo paese, il Messico. Chied… - cesarebrogi1 : RT @PagliariniSte: ??La violenza del giorno su una donna. #Varese. Due uomini sul treno Varese - #Milano. Come predatori si sono mossi tra i… - Valeria41240872 : RT @PagliariniSte: ??La violenza del giorno su una donna. #Varese. Due uomini sul treno Varese - #Milano. Come predatori si sono mossi tra i… -