Violenza donne, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Ddl (Di domenica 5 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stato approvato venerdì un disegno di legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia che introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della Violenza nei confronti delle donne e della Violenza domestica. Il testo contiene un complesso di misure volte ad arricchire l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di Violenza e a tal fine interviene con modifiche al codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone una particolare ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 5 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stato approvato venerdì un disegno di legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia che introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee delladomestica. Il testo contiene un complesso di misure volte ad arricchire l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme die a tal fine interviene con modifiche al codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone una particolare ...

