VIDEO Verstappen-Hamilton, che corpo a corpo! L'olandese taglia la curva e viene penalizzato (Di domenica 5 dicembre 2021) Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno dato vita quest'oggi ad un duello rusticano e ricco di episodi in quel di Jeddah per il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2021, valido come penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha visto per primo la bandiera a scacchi, ottenendo anche il punto bonus per il giro veloce e raggiungendo così il rivale olandese della Red Bull a pari punti in testa alla classifica generale del campionato in vista del gran finale di Abu Dhabi. Di seguito il VIDEO del duello decisivo (a conti fatti) tra Verstappen e Hamilton per l'esito del GP Arabia Saudita 2021 di F1: VIDEO DUELLO Verstappen-Hamilton AL GIRO 37 A JEDDAH: Foto: Lapresse

