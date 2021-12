VIDEO Max Verstappen, ripartenza allucinante a Jeddah: sorpasso da urlo su Lewis Hamilton! (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua a regalare emozioni il Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul neo-nato tracciato cittadino di Jeddah, infatti, abbiamo assistito alla seconda ripartenza dopo la bandiera rossa numero 2 di questa gara, ed allo spegnimento dei semafori abbiamo assistito ad un vero e proprio pezzo di bravura di Max Verstappen. L’olandese, che partiva dalla terza casella della griglia dopo la penalizzazione “non ufficiale” comminata dopo il quasi contatto con Lewis Hamilton alla prima ripartenza, ha sfruttato al meglio le sue gomme medie, andando a fare qualcosa di stellare. Davanti a lui, infatti, Lewis Hamilton (con hard) andava ad affiancare Esteban Ocon (con hard) per un comodo primo posto. Il “Re Nero”, mai si sarebbe atteso ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua a regalare emozioni il Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul neo-nato tracciato cittadino di, infatti, abbiamo assistito alla secondadopo la bandiera rossa numero 2 di questa gara, ed allo spegnimento dei semafori abbiamo assistito ad un vero e proprio pezzo di bravura di Max. L’olandese, che partiva dalla terza casella della griglia dopo la penalizzazione “non ufficiale” comminata dopo il quasi contatto conHamilton alla prima, ha sfruttato al meglio le sue gomme medie, andando a fare qualcosa di stellare. Davanti a lui, infatti,Hamilton (con hard) andava ad affiancare Esteban Ocon (con hard) per un comodo primo posto. Il “Re Nero”, mai si sarebbe atteso ...

