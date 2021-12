VIDEO Max Verstappen, manovra irregolare su Lewis Hamilton. Ma la bandiera rossa cancella tutto (Di domenica 5 dicembre 2021) Si accende sotto i riflettori dell’impianto di Jeddah la lotta per il Mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico e l’olandese sono quasi entrati in contatto nella seconda ripartenza del primo Gran Premio dell’Arabia Saudita, una situazione che di fatto è stata creata dopo la bandiera rossa scattata in seguito al contatto in curva 22 del tedesco Mick Schumacher (Haas). Il leader del Mondiale ha cercato in tutti i modi di ‘bloccare’ il sette volte campione del mondo che ha dovuto alzare il piede e perdere la seconda posizione a favore del francese Esteban Ocon (Alpine). Hamilton ha alzato evitato il contatto con il #33 del gruppo che grazie alla prima sospensione di giornata. Cambia ancora tutto in Arabia Saudita con Hamilton che ora ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si accende sotto i riflettori dell’impianto di Jeddah la lotta per il Mondiale trae Max. Il britannico e l’olandese sono quasi entrati in contatto nella seconda ripartenza del primo Gran Premio dell’Arabia Saudita, una situazione che di fatto è stata creata dopo lascattata in seguito al contatto in curva 22 del tedesco Mick Schumacher (Haas). Il leader del Mondiale ha cercato in tutti i modi di ‘bloccare’ il sette volte campione del mondo che ha dovuto alzare il piede e perdere la seconda posizione a favore del francese Esteban Ocon (Alpine).ha alzato evitato il contatto con il #33 del gruppo che grazie alla prima sospensione di giornata. Cambia ancorain Arabia Saudita conche ora ...

