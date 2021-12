(Di domenica 5 dicembre 2021) Il Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, non finisce di regalare emozioni clamorose. Sul neo-nato tracciato cittadino di Jeddah, dopo due bandiere rosse, Virtual Safety Car a non finire, contatti e ritiri, al giro numero 38 avviene qualcosa di incredibile:Max Verstappen che gliridando la posizione. Andiamo con ordine. Due giri prima il “Re Nero” si era avvicinato al rivale e lo aveva attaccato con decisione in fondo a curva 1., come sempre, non aveva mollato la presa e, entrambi, erano finiti lunghi nella via di fuga. Ovviamente “Super Max” sapeva che la manovra non era consentita e, dopo pochi chilometri, la Red Bull aveva imal suo pilota di cedere la posizione ...

Advertising

LEBBY4EVER : RT @PossibileIt: Lewis Hamilton, che nelle ultime gare ha corso con un casco con la bandiera #lgbti+, prende la parola sulla situazione dei… - Gianpergliamici : RT @PossibileIt: Lewis Hamilton, che nelle ultime gare ha corso con un casco con la bandiera #lgbti+, prende la parola sulla situazione dei… - drunkside41 : RT @PossibileIt: Lewis Hamilton, che nelle ultime gare ha corso con un casco con la bandiera #lgbti+, prende la parola sulla situazione dei… - streetloveitaly : RT @PossibileIt: Lewis Hamilton, che nelle ultime gare ha corso con un casco con la bandiera #lgbti+, prende la parola sulla situazione dei… - OA_Sport : VIDEO Lewis #Hamilton tampona Max #Verstappen! L’olandese stava concedendo il primo posto #F1 #SaudiArabianGP… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Lewis

...abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming... perché il duello tra il campione del Mondo in caricaHamilton e il suo grande rivale (nonché ...L'olandese della Red Bull, in lotta per il titolo mondiale controHamilton, nelle qualifiche del sabato si è giocato una pole position ormai sicura con un errore all'ultima curva dell'ultimo ...Il Gran Premio dell'Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, non finisce di regalare emozioni clamorose. Sul neo-nato tracciato cittadino di Jeddah, dopo ...Succede qualsiasi cosa in questo Mondiale di Formula 1. Nel penultimo Gran Premio dell’anno, in Arabia Saudita, va in scena l’ennesimo corpo a corpo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il pilota olan ...