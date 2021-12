VIDEO Juventus-Genoa 2-0, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisivi Cuadrado e Dybala (Di domenica 5 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sedicesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 20.45 la Juventus ha vinto per 2-0 in casa contro il Genoa. Reti decisive di Cuadrado al 9? e Dybala all’82’. highlights Juventus-Genoa 2-0 IL GOL DI Cuadrado MAMMA MIA CHE GOAL DI Cuadrado, amiamo vederti ballare #JuventusGenoa pic.twitter.com/vQRB7JALtY — rebecca laricchia (@rebecciaaaa) December 5, 2021 IL GOL DI Dybala federico bernardeschi e paulo Dybala questa sera meraviglia per i miei occhi. #JuveGenoa pic.twitter.com/lYqfs0WNLa — sara aspettando la vera juve (@sarasemprecosi) December ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sedicesima giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 20.45 laha vinto per 2-0 in casa contro il. Reti decisive dial 9? eall’82’.2-0 IL GOL DIMAMMA MIA CHE GOAL DI, amiamo vederti ballare #pic.twitter.com/vQRB7JALtY — rebecca laricchia (@rebecciaaaa) December 5, 2021 IL GOL DIfederico bernardeschi e pauloquesta sera meraviglia per i miei occhi. #Juvepic.twitter.com/lYqfs0WNLa — sara aspettando la vera juve (@sarasemprecosi) December ...

