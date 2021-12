Verona show, rimonta da impazzire contro il Venezia. Emozioni anche in Spezia-Sassuolo (Di domenica 5 dicembre 2021) Si sono concluse altre due partite valide per la 16esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni per zona salvezza. Partita incredibile tra Venezia e Verona, la gara è stata dai due volti. Partenza super dei padroni di casa che chiudono il primo tempo con tre gol di vantaggio, le marcature sono state realizzate da Ceccaroni, Crnigoj e Henry. Nella ripresa la risposta della squadra di Tudor che ribalta tutto con l’autogol di Henry, Caprari, Simeone (doppietta). Spettacolo anche tra Spezia e Sassuolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Manaj e Gyasi, poi è stato Raspadori a ristabilire la parità. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 5 dicembre 2021) Si sono concluse altre due partite valide per la 16esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni per zona salvezza. Partita incredibile tra, la gara è stata dai due volti. Partenza super dei padroni di casa che chiudono il primo tempo con tre gol di vantaggio, le marcature sono state realizzate da Ceccaroni, Crnigoj e Henry. Nella ripresa la risposta della squadra di Tudor che ribalta tutto con l’autogol di Henry, Caprari, Simeone (doppietta). Spettacolotra, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Manaj e Gyasi, poi è stato Raspadori a ristabilire la parità. L'articolo CalcioWeb.

